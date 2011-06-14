Настройка nginx + скрипты по мануалу

Здравствуйте. Требуется создать сайт с шахматами онлайн. Игра между двумя пользователями. Сама игра на php, ajax не какого флеша! Требуется держать большие нагрузки и при том выводить постоянно актуальную информацию. Есть подробное ТЗ с иллюстрациями. Заинтересован в человеке (или ...
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Нужно настроить nginx и скрипты по мануалу отсюда:
Так же нужно решить проблему почему не работает псевдостриминг во влеш плеере (проблема настройки сервера, не плеера)
Можно разбить работу на двух исполнителей.
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