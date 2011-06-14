Настройка nginx + скрипты по мануалу

Нужно настроить nginx и скрипты по мануалу отсюда:

http://uppod.ru/talk_2697

Так же нужно решить проблему почему не работает псевдостриминг во влеш плеере (проблема настройки сервера, не плеера)

Можно разбить работу на двух исполнителей.