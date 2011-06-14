Шахматы онлайн

Здравствуйте.

Требуется создать сайт с шахматами онлайн. Игра между двумя пользователями. Сама игра на php, ajax не какого флеша!

Требуется держать большие нагрузки и при том выводить постоянно актуальную информацию.

Есть подробное ТЗ с иллюстрациями.

Заинтересован в человеке (или группе) с опытом в создание крупных многопользовательских проектов.

Вся графика от меня - от вас программная часть.

В дальнейшем гарантирую продолжение заданий по этому проекту - так что работа будет :)

Без подробного тз сложно - но всё же прошу указывать примерную вилку цен и сроки. А также ваш опыт.