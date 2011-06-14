Скрипт с автопарсером контента (CMS)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Надо скрипт который индексирует другие сайты и наполняет контент автоматически.. Ето должен быть поисковик файлов с СЕО страницами.. Кратко говоря надо клон например етого сайта: http://www.megasearchupload.com/

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13 лет назад
Napster222
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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