Joomla VM интегрирование с 1С или другое решение

Существуют два розничных магазина и интернет магазин.

Какие есть предложения на задачу настройки и синхронизации?

необходима учетная программа для двух магазинов и интернет магазина. На данный момент интернет магазин работает на Джумле, Виртумарте.

Данные из всех мест продажи должны поступать в единую систему учета. В розничных точках продажи необходима работа со сканером штрих кодов. Скорее всего система учета будет 1С.

предварительно задача, если не будет других предложений: настройка учета 1С, связь и синхронизация с Виртумартом, возможно доработка или изменение интернет магазина.