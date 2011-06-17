Доработка webasyst. Срочно.

1. Изменить отображение технических характеристик товара . Вывод будет производить по точной аналогии с http://spb.onno.ru/ru/witem/20669

2. Изменить отображение вывода изображений продукта. Вывод изображений будет производить по точной аналогии с http://stylus.com.ua/ru/products/details/35126/index.html

3. Разработка модуля, для динамического вывода новинок на главную страницу, по точной аналогии с http://www.re-store.ru/

сайт http://94.127.69.86

+ сейчас на сайте стоит тема tableware переделанная, она в Opera не работает... это можно исправить?

Срок до завтрешнего вечера.

Пишим бюджет.