Доработка webasyst. Срочно.

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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1. Изменить отображение технических характеристик товара . Вывод будет производить по точной аналогии с http://spb.onno.ru/ru/witem/20669

2. Изменить отображение вывода изображений продукта. Вывод изображений будет производить по точной аналогии с http://stylus.com.ua/ru/products/details/35126/index.html

3. Разработка модуля, для динамического вывода новинок на главную страницу, по точной аналогии с http://www.re-store.ru/

сайт http://94.127.69.86

+ сейчас на сайте стоит тема tableware переделанная, она в Opera не работает... это можно исправить?

Срок до завтрешнего вечера.

Пишим бюджет.

13 лет назад
pro__streeet
Илья 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$90
1 день
Сделано все качественно,грамотно,а главное в срок. Хороший человек и отличный работник в своем деле. Мои рекомендации.
Все замечательно, ни малейших претензий к заказчику не имеется! Рекомендую
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