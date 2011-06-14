Доработки по техзаданию

Есть цмс (вроде самописная) нужно выполнить доработки по заданию плюс возможности купить (интернет магазин), возможен перевод на другую, более удобоваримую цмс для Вас (если это целесообразно по деньгам и без потери старых урлов). Указывайте пожалуйста сумму от которой Вы будете браться за задание и сроки на выполнение, понятно, что более точно скажете уже посмотрев задание, но занятых со сроками от 3 х недель просьба не беспокоить