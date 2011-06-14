Доработки по техзаданию

Здравствуйте. Требуется создать сайт с шахматами онлайн. Игра между двумя пользователями. Сама игра на php, ajax не какого флеша! Требуется держать большие нагрузки и при том выводить постоянно актуальную информацию. Есть подробное ТЗ с иллюстрациями. Заинтересован в человеке (или ...
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Есть цмс (вроде самописная) нужно выполнить доработки по заданию плюс возможности купить (интернет магазин), возможен перевод на другую, более удобоваримую цмс для Вас (если это целесообразно по деньгам и без потери старых урлов). Указывайте пожалуйста сумму от которой Вы будете браться за задание и сроки на выполнение, понятно, что более точно скажете уже посмотрев задание, но занятых со сроками от 3 х недель просьба не беспокоить
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