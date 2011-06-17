Несложная правка по сайту (двиг Oscommerce)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка90 просмотров
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На сайте (двиг Oscommerce) возникла ошибка. При редактировании описания товара, поля необходимые для заполнения повторяются несколько раз (название, описание и тп). После сохранения товара, на сайте видно только одно описание товара . При этом при этом при сохранении xml файла с товарами видно, что один и тот же товар дублируется несколько раз. В прикрепленных файлах скриншоты. Необходимо исправить ошибку.

13 лет назад
badtaste
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
esergey
Сергей 
44 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Сергей делал несколько правок по интернет-магазину. Быстро понял задачу и выполнил свою работу. Помимо этого, предложил еще полезные доработки, которые тоже реализовали. Отличный исполнитель, рекомендую.
Четкое ТЗ, своевременная оплата - отличный заказчик
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