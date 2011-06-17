Несложная правка по сайту (двиг Oscommerce)

На сайте (двиг Oscommerce) возникла ошибка. При редактировании описания товара, поля необходимые для заполнения повторяются несколько раз (название, описание и тп). После сохранения товара, на сайте видно только одно описание товара . При этом при этом при сохранении xml файла с товарами видно, что один и тот же товар дублируется несколько раз. В прикрепленных файлах скриншоты. Необходимо исправить ошибку.