Несложная правка по сайту (двиг Oscommerce)

Есть цмс (вроде самописная) нужно выполнить доработки по заданию плюс возможности купить (интернет магазин), возможен перевод на другую, более удобоваримую цмс для Вас (если это целесообразно по деньгам и без потери старых урлов). Указывайте пожалуйста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте (двиг Oscommerce) возникла ошибка. При редактировании описания товара, поля необходимые для заполнения повторяются несколько раз (название, описание и тп). После сохранения товара, на сайте видно только одно описание товара . При этом при этом при сохранении xml файла с товарами видно, что один и тот же товар дублируется несколько раз. В прикрепленных файлах скриншоты. Необходимо исправить ошибку.
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