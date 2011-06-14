Модуль для Joomla\Virtue Mart.

Есть магазин на Джумле\Виртуемарт.

Требуется написать модуль, который будет организовывать так называемые совместные покупки: смысл в том, что везде, где превью товаров под ними индикатор СТОПА (то есть сколько человек оформили заказ данного товара и сделали предоплату из максимально возможных для данного товара. Максимальное кол-во человек для конкретного товара выставляться должно в админ панели.

http://gyazo.com/d6e908fe7b39e6474f808ef618eec323

Тут если до 70%, индикатор зелёный. Больше 70-80% индикатор красный.

Работает по такой схеме, чел регается. Выбирает товар, заходит в его описание, нажимает купить - оформляет заказ. После чего эта инфа о покупке отображается в админ панели (нужно раздел соответствующий. Где будет список людей, кто оформил с возможностью удалить оттуда или заапрувить). Дальше человек делает предоплату (в реальной жизни) организатору, и админ уже активирует в том разделе данного человека к этому товару. В итоге у товара становится индикатор 1\20 (20 выставили в админке, напримпер). Эта же информация должна отображаться в описании товара (+ к индикатору нужно вывести будет процент готовности заказа = 1 сколько это процентов от 20 человек).