Копипастинг новостей, 1000 штук

С Владимиром очень приятно работать, он четко расчитывает сроки и объемы работ, всегда доступен. Проект мой выполнил в срок и качественно. Главная черта Владимира - ответственность, порой было так что за сроки переживал больше он, чем я. Как специалист он показал себя на хорошем уровне - я остался доволен. Спасибо за работу!