Докрутить kunena discuss bot на virtuemart

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Joomla 1.5

kunena 1.6.3

kunena discuss bot работает на content от самой joomla ,

но не работает с virtuemart

нужно добавить в flypage аналогичный функционал

Virtuemart
13 лет назад
rozhkovdenis
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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