Задачи по авторизации (php)

Есть цмс (вроде самописная) нужно выполнить доработки по заданию плюс возможности купить (интернет магазин), возможен перевод на другую, более удобоваримую цмс для Вас (если это целесообразно по деньгам и без потери старых урлов). Указывайте пожалуйста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Устранить ошибку на тестовой копии сайта buhprovodki.ru (t333.ru/test/bp).
2.Доработать функцию регистрации пользователя в форуме таким образом, чтоб пользователь, полностью прошедший регистрацию на форуме так же создавался как зарегистрированный пользователь buhprovodki.ru.
3.настроить docuwiki таким образом, чтоб регистрация и авторизация пользователя производилась средствами форума phpbb (необходимо использовать существующие инструкции, например: http://www.dokuwiki.org/auth:mysql_phpbb)
4.сессия авторизированного пользователя должна быть общей для buhprovodki.ru, forum (phpbb), docuwiki.
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