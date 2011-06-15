Модуль для DLE

$9
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Нужно сделать простенький мод для DLE. Суть мода: вывод турнирных таблиц.

Пример можно посмотреть тут: goals.by

13 лет назад
Mobuk
Артем 
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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