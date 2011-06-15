Шесть картинок. Мужей и их жен. Нужно попарно разложить картинки и угадать пару-мужи и жену. Картинки подгружаются из xml
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Необходим модуль для whmcs и billmanager по регистрации доменов через API регистратора RegNames.
Описание API – https://order.regnames.com.ua/apidoc.php
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