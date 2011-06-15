Модуль для whmcs и billmanager

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Необходим модуль для whmcs и billmanager по регистрации доменов через API регистратора RegNames.

Описание API – https://order.regnames.com.ua/apidoc.php

13 лет назад
regnames
Алексей 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад