Диаграммы-столбики

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок114 просмотров
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Диаграмма xml. Нужно шесть столбиков-диаграмм. Цифры для них (следовательно и соотношение по размеру диаграмм) будут браться из xml файла.

13 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
43 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Dove
Alex Dove 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день