Диаграммы-столбики

Требуется модуль, который будет сам генерировать и обновлять sitemap, при это должен выводить карту вида xml и html, например как тут – http://legitlex.com/index.php?option=com_xmap&sitemap=1 (это xmap для joomla). Сайт на который нужно поставить – http://zadrotoff.net/ (DLE ...