Создать скрипт mp3 портала

Нужно найти хостинг, разработать сайт, подобрать домен, установить сайт на хостинг, подключить домен. По факту оплаты передать пароли от сайта. Дополнительно необходимо: 1. Продвижение по Украине 2. Разработать логотип 3. Подобрать фото, картинки 4. Написать тексты на основе плана, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать скрипт мп3 портала
1. Загрузка песен на сайт через форму загрузки (для зарегистрированных)
2. Определение битрейпа, размера, кто добавил
3. Сделать сам дизайн сайта (Jquery, Ajax)
4. создать группу vip пользователей (увеличение скорости за смс)
5. Сделать ограничение скачивания для гостей, пользователей и неограниченная скорость для vip
На данный момент все. Позже будут еще некоторые детали. Кто готов взяться за проект, отписываемся.
- Похожие заказы
- Веб-программирование24 заявкиЗакрыт12 лет назад
1.Каталог: позволяет создавать базу данных недвижимости, вносить новые объекты и предоставлять пользователю сайта доступ к хранимой информации. Каталог пополняется посредством импорта данных из файла в XML-формате. Требуется: в админке реализовать возможность вручную внести новые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен программист для доработки функционала сайта перед запуском проекта, а также с возможность выполнять задания время от времени по необходимости и после. Для доработки функционала сайта нужен php программист для регулярного сотрудничества. Хорошие знания: PHP, XML, Smarty, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $2000
- Рефакторинг кода под Zend Framework - Отпимизация структуры БД MySQL - Перевод структуры страниц на ЧПУ - Создание концепции мультиязычности - Реализация новостного движка - Реализация функционала восстановления пароля - SEO - Ротация баннеров - Аудит безопасностиВеб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо 1. Предложить фреймворк для визуализации БД 2. Создать интерфейс 3. Программировать логику приложения Уточнение: необходимо реализовать на RubyВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Написать скрипт парсинга сайта, данные уложить в базу. подробности в личке.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать парсер поисковых машин по набору ключевых слов. Скрипт на ruby.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен чат бот. Несколько комнат чата, в каждой по 24 человека, плюс приватные комнаты, где будет бот и 1 собеседник. Темы разговора - какие угодно. Собеседники - различных возрастов и уровня образования. Исходя из вопроса пользователя, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим модуль для whmcs и billmanager по регистрации доменов через API регистратора RegNames. Описание API – https://order.regnames.com.ua/apidoc.phpВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать страницу заказа товара под ДЛЕ подробности в атаче. срок исполнения не более 10 дней с момента согласования.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад