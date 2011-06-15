Создать скрипт mp3 портала

Нужно создать скрипт мп3 портала

1. Загрузка песен на сайт через форму загрузки (для зарегистрированных)

2. Определение битрейпа, размера, кто добавил

3. Сделать сам дизайн сайта (Jquery, Ajax)

4. создать группу vip пользователей (увеличение скорости за смс)

5. Сделать ограничение скачивания для гостей, пользователей и неограниченная скорость для vip

На данный момент все. Позже будут еще некоторые детали. Кто готов взяться за проект, отписываемся.