Доработка функционала сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки201 просмотр
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Нужен программист для доработки функционала сайта перед запуском проекта, а также с возможность выполнять задания время от времени по необходимости и после.

Для доработки функционала сайта нужен php программист для регулярного сотрудничества.

Хорошие знания: PHP, XML, Smarty, регулярных выражений, HTML

Оплата по договоренности.

Если есть интерес пишите, расскажу подробнее и пришлю задание того что нужно сделать в данный момент.

13 лет назад
lrv
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Tchokurov
Алексей 
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
1 день
Грамотный программист и ответственный человек. Отлично справился с поставленной задачей в отведенные сроки. Спасибо!
Хороший, грамотный заказчик, который знает, что хочет получить. Приятно было работать.