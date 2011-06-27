Доработка функционала сайта

Нужен программист для доработки функционала сайта перед запуском проекта, а также с возможность выполнять задания время от времени по необходимости и после.

Для доработки функционала сайта нужен php программист для регулярного сотрудничества.

Хорошие знания: PHP, XML, Smarty, регулярных выражений, HTML

Оплата по договоренности.

Если есть интерес пишите, расскажу подробнее и пришлю задание того что нужно сделать в данный момент.