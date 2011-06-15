Программирование приложения и веб-интерфейса к БД

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок231 просмотр
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Необходимо

1. Предложить фреймворк для визуализации БД

2. Создать интерфейс

3. Программировать логику приложения

Уточнение: необходимо реализовать на Ruby

13 лет назад
pshoreff
Дмитрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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