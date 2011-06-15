Программирование приложения и веб-интерфейса к БД

Нужно найти хостинг, разработать сайт, подобрать домен, установить сайт на хостинг, подключить домен. По факту оплаты передать пароли от сайта. Дополнительно необходимо: 1. Продвижение по Украине 2. Разработать логотип 3. Подобрать фото, картинки 4. Написать тексты на основе плана, и ...
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Необходимо
1. Предложить фреймворк для визуализации БД
2. Создать интерфейс
3. Программировать логику приложения
Уточнение: необходимо реализовать на Ruby
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