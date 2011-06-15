Программирование приложения и веб-интерфейса к БД

Нужен чат бот. Несколько комнат чата, в каждой по 24 человека, плюс приватные комнаты, где будет бот и 1 собеседник. Темы разговора - какие угодно. Собеседники - различных возрастов и уровня образования. Исходя из вопроса пользователя, ...