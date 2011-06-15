Регулярная веб-поддержка

$1000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок240 просмотров
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Веб-студии требуется регулярная поддержка продвигаемых веб-сайтов, включающая правки контекста, добавление скриптов, привязка вёрстки и оценку сложных доработок.

Задачи разные, CMS разные, сложность различная, объём от 15 минут до (условно) 100 часов.

13 лет назад
Webgenius12
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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