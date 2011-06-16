Исправить вывод материала на сайте joomla

1. Календарь должен быть выполнен в виде WordPress плагина и поддерживаться версиями WP c 2.8 по 3.1 2. Каких-либо особых требований по дизайну нет, но должна быть возможность легко встроить Ваш плагин в любую тему изменив ...
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Необходимо исправить вывод статей в формате блог на главной странице (правая колонка материалов съехала вниз)
Что-то со стилями...
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