Исправить вывод материала на сайте joomla

Веб-программированиеЗавершен1 заявка160 просмотров
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Необходимо исправить вывод статей в формате блог на главной странице (правая колонка материалов съехала вниз)

Что-то со стилями...

Joomla
13 лет назад
Pepelr
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Настоящий спец, сделал все быстро и качественно. Joomla его конёк. Буду обращаться ещё.
Четкая и понятная задача, быстрая оплата способствовали быстрой реализации. Все гуд.
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