Создать интерактивный календарь событий

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1. Календарь должен быть выполнен в виде WordPress плагина и поддерживаться версиями WP c 2.8 по 3.1

2. Каких-либо особых требований по дизайну нет, но должна быть возможность легко встроить Ваш плагин в любую тему изменив только CSS

3. Сам календарь должен быть интерактивным и не требовать обновления страниц:

- пользователь наводит на дату - получает тултип со списком событий или тултип с уведомление об отсутствии событий

- пользователь наводит на событие получает его краткое описание, может кликнуть на имя и перейти на страницу поста содержащего информацию о событии

- пользователь имеет возможность выбрать категории, из которых он хочет просмотреть события, тогда он получает только события из этих категорий

- пользователь имеет возможность ввести свой ZIP код и посмотреть ближайшие к нему события (здесь я рекомендую использовать google API)

4. Календарь немного не стандартного формата - 2-х недельный

Касательно самого плагина:

- пользователь так же должен иметь возможность просматривать события по категориям и сортировать их по близости

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13 лет назад
KrasniyRus
Руслан 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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