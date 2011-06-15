Приватный проект для JasonBourne п64.

П64

когда нажимаешь "написать" чтобы над полем ввода юзера был текст "введите логин пользователя, которому хотите написать сообщение"

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п65

в окне "продавец" есть кнопки "регистрация" и "обзор проектов".

1) поменять их местами.

2) при нажатии на кнопку "обзор проектов" в окне "продавец" чтобы выполнялось как "добавить товар" (а не список проектов)

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п66

1)на главной " магазин работ" и "последние заказы" (то, что зеленым написано) - при нажатии на них надо чтобы переходило либо на "магазин работ" либо "на последние заказы" (как будто кликаешь на "показать все")

2) при этом при переходе на "магазин работ", чтобы написано было над списком то же, что и на главной - "магазин работ" (в админке задается то, что там написано)

3) аналогично при нажатии на "последние заказы", переходим на список заказов (как при нажатии "показать все") которые озаглавлен так же :"последние заказы"

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п67

для списка проектов в админке сделать опции (там же в сеттингах где есть опция "show rating in list") "показывать название проекта в списке", а также "показывать предложения в списке")

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п68

в сеттингах в settings group сделать группу "account page titles"

1) в ней сделать подгруппу "поля личного кабинета покупателя"

в ней сделать поля, как должны называться следующие шапки "созданные проекты", "завершенные проекты", "купленные работы", "в ожидании оплаты"

2) сделать подгруппу "поля личного кабинета продаыца", там сделать поля, как должны называться шапки "проекты на торги", "выигранные проекты", "в ожидании оплаты,"товары"

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п69

в личном кабинете...

1) покупателя под "созданными проектами" и "завершенными проектами" в списках слева добавить поле - id проекта и показывать список четко по Id (причем по убыванию айди!)

2) аналогично для лк продавца - под

"проектами на торги" и "выигранными проектами" в списках слева добавить поле - id проекта и показывать список четко по Id (причем по убыванию айди!)

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п70

в личном кабинете покупателя списки "созданных проектов", "завершенных проектов", "в ожидании оплаты", "купленные работы" показывать только при нажатии на эти шапки (то есть чтобы каждый из списков можно было сворачивать-разворачивать) - будет открываться в отдельной странице каждый список

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п71

аналогично в личном кабинете продавца все списке сделать тоже скрытыми (при нажатии на текст зеленый , являющийся заглавием, переходить уже на списки)

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п75

название проекта в списке тоже должно задаваться (ее длина) пикселями ширина в сеттингах (projects items list options)