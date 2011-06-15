Приватный проект для JasonBourne п64.

Есть исходный код: function BackTrace($srcarr, $cnt = 0, $arr = array(), $mask = array()) { $length='10'; if ($cnt == $length) { echo "'".implode('', $arr)."',". ' '; return; } ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
П64
когда нажимаешь "написать" чтобы над полем ввода юзера был текст "введите логин пользователя, которому хотите написать сообщение"
***
п65
в окне "продавец" есть кнопки "регистрация" и "обзор проектов".
1) поменять их местами.
2) при нажатии на кнопку "обзор проектов" в окне "продавец" чтобы выполнялось как "добавить товар" (а не список проектов)
***
п66
1)на главной " магазин работ" и "последние заказы" (то, что зеленым написано) - при нажатии на них надо чтобы переходило либо на "магазин работ" либо "на последние заказы" (как будто кликаешь на "показать все")
2) при этом при переходе на "магазин работ", чтобы написано было над списком то же, что и на главной - "магазин работ" (в админке задается то, что там написано)
3) аналогично при нажатии на "последние заказы", переходим на список заказов (как при нажатии "показать все") которые озаглавлен так же :"последние заказы"
***
п67
для списка проектов в админке сделать опции (там же в сеттингах где есть опция "show rating in list") "показывать название проекта в списке", а также "показывать предложения в списке")
***
п68
в сеттингах в settings group сделать группу "account page titles"
1) в ней сделать подгруппу "поля личного кабинета покупателя"
в ней сделать поля, как должны называться следующие шапки "созданные проекты", "завершенные проекты", "купленные работы", "в ожидании оплаты"
2) сделать подгруппу "поля личного кабинета продаыца", там сделать поля, как должны называться шапки "проекты на торги", "выигранные проекты", "в ожидании оплаты,"товары"
***
п69
в личном кабинете...
1) покупателя под "созданными проектами" и "завершенными проектами" в списках слева добавить поле - id проекта и показывать список четко по Id (причем по убыванию айди!)
2) аналогично для лк продавца - под
"проектами на торги" и "выигранными проектами" в списках слева добавить поле - id проекта и показывать список четко по Id (причем по убыванию айди!)
***
п70
в личном кабинете покупателя списки "созданных проектов", "завершенных проектов", "в ожидании оплаты", "купленные работы" показывать только при нажатии на эти шапки (то есть чтобы каждый из списков можно было сворачивать-разворачивать) - будет открываться в отдельной странице каждый список
***
п71
аналогично в личном кабинете продавца все списке сделать тоже скрытыми (при нажатии на текст зеленый , являющийся заглавием, переходить уже на списки)
***
п75
название проекта в списке тоже должно задаваться (ее длина) пикселями ширина в сеттингах (projects items list options)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Сайт 100% аналог LivingSocial.com Присылайте сроки и цены Дизайн и верстку предоставлюЗакрыт12 лет назад
Есть приложение вконтатке радио + чат, нужно убрать радио (оставить только чат) и заменить фон, на этом этапе все. Подробнее - пишите в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходима разработка и внедрения системы управления заказами, аналогично системе yoybuy.com c возможностью расширенного функционала в плане формирование отчетности в формате Excel и выставления счетов. Внедрить систему заказов необходимо на движок Joomla. Срок исполнения 1 месяц или ...Закрыт13 лет назад
Внедрить в магазин функцию экспорта импорта прайса, с обнавленными ценами. Движек opencardВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требется разместить на сайте иллюстрированные каталоги запчастей для основных марок авто пример реализации http://www.elcats.ru/bmw/ возможно у кого-то есть уже готовые, кто раньше делал подобную работу... можно выкачать с др сайтов или с дисков от производителей... указывайте цену за каталог ...Закрыт12 лет назад
Необходимо исправить вывод статей в формате блог на главной странице (правая колонка материалов съехала вниз) Что-то со стилями...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
1. Календарь должен быть выполнен в виде WordPress плагина и поддерживаться версиями WP c 2.8 по 3.1 2. Каких-либо особых требований по дизайну нет, но должна быть возможность легко встроить Ваш плагин в любую тему изменив ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Всем привет! В админке Netcat версии 4.0, во вкладке добавления новых статей на сайт, необходимо создать поле для добавления тега . Задание простое, требуется только знание самой CMS. Жду предложений. Руслан.Закрыт13 лет назад
Нужен флеш программист на 2 часа работы на сегодня. Пишите, кто готов приступить! 8 usd\часВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад