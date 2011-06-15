Flash листалка журналов

Добрый день!

Нужно сделать оффлайн-каталог. Для записи на диск, например. Вот техзадание.

Техническое задание на создание электронного каталога

1. Назначение

• Предоставление информации об участниках выставки

• Представление рекламных возможностей

2. Язык

• Русский

• Английский

3. Предполагаемая аудитория

Возраст: От 20 лет и старше.

Должность: руководитель, маркетолог, менеджер, директор в парфюмерно-косметической, упаковочной,

фармацевтической отрасли, а также парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, технологи, стилисты, линжеристы, мастера тату и т.д.

4. Количество страниц.

200-250 pdf страниц или текстовой информации

5. Носитель

CD/DVD

6. Функциональные возможности:

• Возможность просматривать тексты в режиме листания постранично;

• Загрузка контента в pdf или текстовом формате;

• Возможность структурирования контента по разделам (буквам) в переходом в начало раздела (буквы);

• Возможность структурирования контента по тематическому рубрикатору с гиперссылками – переходом на соответствующую компанию;

• Размещение графического контента (в т.ч. видео);

• Поиск по тексту, даже если изначально он загружен в формате pdf. Упорядоченная выдача результатов с цитированием упоминаемых слов;

• Возможность распечатать любую страницу;

• Автоматический запуск

• Не требует инсталляции дополнительного программного обеспечения.

Пример:

http://www.izdai24.net/issue/32266/0

Skype: goldegoist