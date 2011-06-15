Flash листалка журналов

Всем привет. Необходимо адаптировать модуль Ubercart для сайта на Друпале под нужный дизайн и потребности клиента
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать оффлайн-каталог. Для записи на диск, например. Вот техзадание.
Техническое задание на создание электронного каталога
1. Назначение
• Предоставление информации об участниках выставки
• Представление рекламных возможностей
2. Язык
• Русский
• Английский
3. Предполагаемая аудитория
Возраст: От 20 лет и старше.
Должность: руководитель, маркетолог, менеджер, директор в парфюмерно-косметической, упаковочной,
фармацевтической отрасли, а также парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, технологи, стилисты, линжеристы, мастера тату и т.д.
4. Количество страниц.
200-250 pdf страниц или текстовой информации
5. Носитель
CD/DVD
6. Функциональные возможности:
• Возможность просматривать тексты в режиме листания постранично;
• Загрузка контента в pdf или текстовом формате;
• Возможность структурирования контента по разделам (буквам) в переходом в начало раздела (буквы);
• Возможность структурирования контента по тематическому рубрикатору с гиперссылками – переходом на соответствующую компанию;
• Размещение графического контента (в т.ч. видео);
• Поиск по тексту, даже если изначально он загружен в формате pdf. Упорядоченная выдача результатов с цитированием упоминаемых слов;
• Возможность распечатать любую страницу;
• Автоматический запуск
• Не требует инсталляции дополнительного программного обеспечения.
Пример:
http://www.izdai24.net/issue/32266/0
Skype: goldegoist
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