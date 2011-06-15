Офис букмекера

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Нужно разработать программу по автоматическому написанию линии для букмекерской конторы с дальнейшим размещением на сайте,

анализу поступающих ставок

сбору спортивной статистики.

13 лет назад
yus_2008
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад