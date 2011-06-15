Небольшие задачи по интернет-магазину

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Разыскиваю программиста PHP который сможет выполнять несложные задания по кастомизации партнерского интернет магазина.

13 лет назад
inferer
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад