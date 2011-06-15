Небольшие задачи по интернет-магазину

ОБОБЩАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБУЕМОМ САЙТЕ. Есть сайт http://www.eufest.com/ суть всего проекта по этому сайту. заказ транспорта http://www.eufest.com/beni/transport сдесь- копируем его полностью заказ квартир http://www.eufest.com/beni/accommodation делаем не такой ...
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Разыскиваю программиста PHP который сможет выполнять несложные задания по кастомизации партнерского интернет магазина.
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