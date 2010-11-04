Реализовать прикрепленный набор отчетов /шаблоны FastReport (frf) и примеры сформированных отчетов (xls и frp)/ (рус и укр локализации) на шаблонах smarty. Требования к реализации: в отдельных массивах: данные для шапки, данные для мастер даты, концовки; ...