Разработать сайт на Джумле

ОБОБЩАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБУЕМОМ САЙТЕ.

Есть сайт http://www.eufest.com/

суть всего проекта по этому сайту.

заказ транспорта http://www.eufest.com/beni/transport сдесь- копируем

его полностью

заказ квартир http://www.eufest.com/beni/accommodation делаем не

такой а такой (полностью копируем)

http://www.feelbarcelona.com/en/barcelona/property-type/penthouse.html

- это общий вид, а это описание конкретной квартиры- http://www.feelbarcelona.com/en/property/caballero.html

еще есть вкладка апартаменты- это просто квартиры копия сайта http://www.feelbarcelona.com/en/

есть начало работы этого сайта http://umbrellaco.ru/fibtur/

сделаны страницы фестивалей http://umbrellaco.ru/fibtur/index.php?option=com_festivals&view=festival&id=1&Itemid=20

сделан траспорт не полностью http://umbrellaco.ru/fibtur/index.php?option=com_festivals&view=transports&id=1&Itemid=20

сделаны описания квартир совсем не полностью

общее квартир http://umbrellaco.ru/fibtur/index.php?option=com_festivals&view=apartments&aid=1&Itemid=20

Требуется доделать сайт. Важны сроки.Желательно за неделю управиться.

Ежедневные отчеты о проделанной работе. Основа выбора сроки, так как надо срочно.

Конкретное тз со всеми материалами вышлю отдельно по запросу.