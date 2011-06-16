Joomla+Virtuemart+VmFiltering баг

Срочно надо переписать стандартный поиск компонента тот который предоставим по внешнему виду, поиск на дджумле с аяксом надо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть баг с VmFiltering - модулем, установленным на Виртумарт - почему-то кодировка в одном месте не работает. Так же, VmFiltering при результате фильтрования, выдает результат на каком-то странном пустом шаблоне.
Так же, в подменю вверху сайта, нужно автоматически генерить ссылки на существующие категории с примененным фильтром по полу.
Сам сайт http://1bag.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1
Спасибо, жду предложений.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт визуально является частью другого, существующего сайта, использует его систему авторизации пользователей. Механизм работы: Администратор вводит страницу книги, дает ее описание, вводит структуру книги. Зарегистрированные пользователи имеют возможность добавлять разделы, заполнять разделы, дополнять существующие статьи. В каждой статье ...Закрыт12 лет назад
Нужно разработать программу по автоматическому написанию линии для букмекерской конторы с дальнейшим размещением на сайте, анализу поступающих ставок сбору спортивной статистики.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разыскиваю программиста PHP который сможет выполнять несложные задания по кастомизации партнерского интернет магазина.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
ОБОБЩАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБУЕМОМ САЙТЕ. Есть сайт http://www.eufest.com/ суть всего проекта по этому сайту. заказ транспорта http://www.eufest.com/beni/transport сдесь- копируем его полностью заказ квартир http://www.eufest.com/beni/accommodation делаем не такой ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Всем привет. Необходимо адаптировать модуль Ubercart для сайта на Друпале под нужный дизайн и потребности клиентаВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
П64 когда нажимаешь "написать" чтобы над полем ввода юзера был текст "введите логин пользователя, которому хотите написать сообщение" *** п65 в окне "продавец" есть кнопки "регистрация" и "обзор проектов". 1) поменять их местами. 2) при нажатии на кнопку ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть исходный код: function BackTrace($srcarr, $cnt = 0, $arr = array(), $mask = array()) { $length='10'; if ($cnt == $length) { echo "'".implode('', $arr)."',". ' '; return; } ...Закрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно сделать оффлайн-каталог. Для записи на диск, например. Вот техзадание. Техническое задание на создание электронного каталога 1. Назначение • Предоставление информации об участниках выставки • ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требется разместить на сайте иллюстрированные каталоги запчастей для основных марок авто пример реализации http://www.elcats.ru/bmw/ возможно у кого-то есть уже готовые, кто раньше делал подобную работу... можно выкачать с др сайтов или с дисков от производителей... указывайте цену за каталог ...Закрыт12 лет назад