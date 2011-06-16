Joomla+Virtuemart+VmFiltering баг

Веб-программированиеЗавершен1 заявка138 просмотров
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Здравствуйте, есть баг с VmFiltering - модулем, установленным на Виртумарт - почему-то кодировка в одном месте не работает. Так же, VmFiltering при результате фильтрования, выдает результат на каком-то странном пустом шаблоне.

Так же, в подменю вверху сайта, нужно автоматически генерить ссылки на существующие категории с примененным фильтром по полу.

Сам сайт http://1bag.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1

Спасибо, жду предложений.

JoomlaVirtuemart
13 лет назад
7tenders
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Все супер! Очень понравился, разобрался с заказом, сделал оперативно и четко.
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