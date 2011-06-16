Joomla+Virtuemart+VmFiltering баг

Здравствуйте, есть баг с VmFiltering - модулем, установленным на Виртумарт - почему-то кодировка в одном месте не работает. Так же, VmFiltering при результате фильтрования, выдает результат на каком-то странном пустом шаблоне.

Так же, в подменю вверху сайта, нужно автоматически генерить ссылки на существующие категории с примененным фильтром по полу.

Сам сайт http://1bag.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1

Спасибо, жду предложений.