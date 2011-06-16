Исправить ошибку на сайте

Портал на движке Ipb с интегрированным в него Danneo . Необходимо сверстать и натянуть дизайн. Макеты все в PSD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт mltr.ru
При регистрации выдает ошибку:
Warning: include_once(WPATH_CLASSNclass.jnewsletter.php): failed to open stream: No such file or directory in /hsphere/local/home/livenumb-15648/mltr.ru/plugins/user/jnewssyncuser.php on line 39 Warning: include_once(): Failed opening 'WPATH_CLASSNclass.jnewsletter.php' for inclusion (include_path='.:/hsphere/shared/apache/libexec/php5ext/php/') in /hsphere/local/home/livenumb-15648/mltr.ru/plugins/user/jnewssyncuser.php on line 39 Fatal error: Class 'jnewssubscribers' not found in /hsphere/local/home/livenumb-15648/mltr.ru/plugins/user/jnewssyncuser.php on line 51
Проверялось на Opera 11 и IE 9
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