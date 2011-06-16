Исправить ошибку на сайте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки164 просмотра
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Сайт mltr.ru

При регистрации выдает ошибку:

Warning: include_once(WPATH_CLASSNclass.jnewsletter.php): failed to open stream: No such file or directory in /hsphere/local/home/livenumb-15648/mltr.ru/plugins/user/jnewssyncuser.php on line 39 Warning: include_once(): Failed opening 'WPATH_CLASSNclass.jnewsletter.php' for inclusion (include_path='.:/hsphere/shared/apache/libexec/php5ext/php/') in /hsphere/local/home/livenumb-15648/mltr.ru/plugins/user/jnewssyncuser.php on line 39 Fatal error: Class 'jnewssubscribers' not found in /hsphere/local/home/livenumb-15648/mltr.ru/plugins/user/jnewssyncuser.php on line 51

Проверялось на Opera 11 и IE 9

13 лет назад
livenumbers
Сергей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
korolev_k
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
13 лет назад
$7
1 день
Выполнено на отлично. Качественно, быстро и недорого.