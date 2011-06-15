Прикрутить систему оплаты к сайту.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок158 просмотров
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Нужно приделать систему оплаты на сайт http://otbelivaniezubov.info

от вас.

1) Сроки

2) Способы оплаты.

3) Опыт

Своевременная оплата =)

Пара уточнений.

1) CMS Joomla + SimpleCaddy

2) Нужно чтобы принимало карточки VISA,MASTERCARD и.т.д. + электронные платежи. webmoney,yandex, rbkmoney (подошла бы таже робокасса)

13 лет назад
sofal
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад