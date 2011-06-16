Создание копии сайта

Требуется сделать софт, который будет автоматически поддерживать темы созданные на форуме. Т.есть я опубликовал тему на 30 форумах и мне приходится каждый раз заходить на форум и писать, что я по прежнему принимаю заказы на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна копия сайта
Требование к проекту:
1. PHP 5
2. Mysql 5
3. Smarty
4. Комментированный код
Делайте предложения: цена-срок.
Отдельной строкой укажите стоимость дизайна.
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