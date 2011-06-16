Флеш загрузка к TinyMCE (Joomla)

$50
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ТЗ

Нужно к стандартному редактору TinyMCE добавить простую загрузку фото.

1. Массовая загрузка фото в окно выбора.

2. Поодиночная вставка фото в материал.

3. Массовая вставка фото в материал.

4. Накладка watermark

Автору не нужно видеть куда загружаются фотки.

Редактор TinyMCE будет вызываться через компонент k2 c фронтенда.

Вот демка флеш загрузчика

Возможно его можно использовать.

http://demo.element-it.com/Examples/multipow/index.htm

Вот демка с накладыванием watermark

http://demo.element-it.com/Examples/multipow/watermarkthumbnails.html

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Joomla
13 лет назад
Zaicev
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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