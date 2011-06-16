Редактирование самописной cms

Написать js скрипт для Photoshop CS5: В фотошопе есть стандартный сценарий "Экспортировать слои в файлы" надо сделать что то подобное. Функционал: - Сохранение видимого слоя. - Сохранение должно быть по схеме "Сохранить для Web и устройств" со всеми выходными ...