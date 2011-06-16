Редактирование самописной cms

$70
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок215 просмотров
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Для категорий возможность создавать, заполнять, отображать произвольные свойства, возможность потом фильтровать по ним, возможность создавать свойства, вычисляемые по простым формулам.

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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