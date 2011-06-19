Парсер (граббер) доски объявлений

$35
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок234 просмотра
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Доброго времени суток.

У меня есть сайт доска объявлений на скрипте Profi Board Elite. Хотелось бы наполнить доску информацией для раскрутки. Знаю, что существуют скрипты для парсера (либо граббера) с досок OLX, Avito и т.д. Цена вопроса 1000 рублей. Жду предложения.

Заранее благодарю.

12 лет назад
STARWAREZ
Виктор 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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