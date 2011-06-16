Компонент бибилотеки для Joomla 1.5

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать самописный скрипт библиотеки в компонент для Joomla 1.5.
Функции старого скрипта:
– чтение книг онлайн
– авторазбиение на страницы
– архив для скачивания (txt, htm)
– возможность переноса книги из одной категории в другую
– поиск по тематике, автору, названию книги
– импорт новых книг: заливаем архивы по фтп, указываем путь к папке с архивами, внутри которых книга одним файлом в формате htm или txt, скрипт распаковывает архивы и выкладывает книги в категории.
Нужно добавить:
– скачивание в форматах fb2, rtf, pdf
– интеграция с Jcomments
– некоторые мелочи, для удобства перехода между категориями.
+ потребуется перенос книг из старой библиотеки (исходники есть) в новый компонент.
Предлагайте сроки, цены.
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