Компонент бибилотеки для Joomla 1.5

Требуется переделать самописный скрипт библиотеки в компонент для Joomla 1.5.

Функции старого скрипта:

– чтение книг онлайн

– авторазбиение на страницы

– архив для скачивания (txt, htm)

– возможность переноса книги из одной категории в другую

– поиск по тематике, автору, названию книги

– импорт новых книг: заливаем архивы по фтп, указываем путь к папке с архивами, внутри которых книга одним файлом в формате htm или txt, скрипт распаковывает архивы и выкладывает книги в категории.

Нужно добавить:

– скачивание в форматах fb2, rtf, pdf

– интеграция с Jcomments

– некоторые мелочи, для удобства перехода между категориями.

+ потребуется перенос книг из старой библиотеки (исходники есть) в новый компонент.

Предлагайте сроки, цены.