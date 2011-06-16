Компонент бибилотеки для Joomla 1.5

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Требуется переделать самописный скрипт библиотеки в компонент для Joomla 1.5.

Функции старого скрипта:

– чтение книг онлайн

– авторазбиение на страницы

– архив для скачивания (txt, htm)

– возможность переноса книги из одной категории в другую

– поиск по тематике, автору, названию книги

– импорт новых книг: заливаем архивы по фтп, указываем путь к папке с архивами, внутри которых книга одним файлом в формате htm или txt, скрипт распаковывает архивы и выкладывает книги в категории.

Нужно добавить:

– скачивание в форматах fb2, rtf, pdf

– интеграция с Jcomments

– некоторые мелочи, для удобства перехода между категориями.

+ потребуется перенос книг из старой библиотеки (исходники есть) в новый компонент.

Предлагайте сроки, цены.

Joomla
13 лет назад
uraaa
Юрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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