Модернизировать скрипт

Надо на основе форума phpBB 3,08 сделать возможность проводить аукционные торги, открытие новых тем аукционных, объявление победителя итп, предпочтение человеку из Киева с которым реально можно встречаться и обсуждать рабочие моменты приблизительно что надо (возможна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно адаптировать скрипт или написать новый, чтобы скрытая страница появлялась не после отправки e-mail трем пользователям как сейчас, а после добавления моего сайта в одну/несколько социальных сетей.
Пример работы скрипта в нынешнем виде здесь:
Все исходники предоставлю.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен парсер для ebay.com - чтобы материалы стягивались на движек ДЛЕ. Просьба - оставлять предложения, только людям с опытом.Завершен12 лет назад
Требуется дописать игровую лигу по Counter-Strike:Source. На данный момент имеется готовый скрипт, написанный на фреймвовке. К сажелению, забыл как называется фрейворк. Нужно убрать все дыры скрипта, уязвимости. Переписать чат на сайте: добавить смайлы, убрать бб коды ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть файл с данными URL;TW_LOGIN;TW_PASS; нужно сделать php скрипт который каждую минуту отправлял на один из указанных акков 1 сообщение ( по очереди) т.е. в каждую минуту отправляется 1 сообщение на одно из твитеров указанных ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Натянуть готовый сверстанный дизайн на интернет - магазин на движке Magento все подробности кандидатам.Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу программиста для стабильных заказав, надо исправить ошибки в нескольких интернет магазинах. Все вопросы задавайте в аське 400898634Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать фильтр каталога по свойствам. По результатам работ, возможно дальнейшее сотрудничество в рамках создания интернет-магазина. Проект "под ключ" не нужен, требуется программист в единственном лице, для последовательного решения ряда задач. Подробности в асе.Завершен12 лет назад
- $5
Нужно чуть подправить скрипт поиска музыкиЗавершен13 лет назад
Требуется переделать самописный скрипт библиотеки в компонент для Joomla 1.5. Функции старого скрипта: – чтение книг онлайн – авторазбиение на страницы – архив для скачивания (txt, htm) – возможность переноса книги из одной категории в другую – поиск по тематике, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
ТЗ Нужно к стандартному редактору TinyMCE добавить простую загрузку фото. 1. Массовая загрузка фото в окно выбора. 2. Поодиночная вставка фото в материал. 3. Массовая вставка фото в материал. 4. Накладка watermark Автору не нужно видеть куда загружаются фотки. Редактор TinyMCE будет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад