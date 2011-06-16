Модернизировать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Нужно адаптировать скрипт или написать новый, чтобы скрытая страница появлялась не после отправки e-mail трем пользователям как сейчас, а после добавления моего сайта в одну/несколько социальных сетей.

Пример работы скрипта в нынешнем виде здесь:

http://dvdrulit.ru/NO/

Все исходники предоставлю.

13 лет назад
xoka2
Роман 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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