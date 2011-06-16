Дописывание CS:Source лиги

Требуется дописать игровую лигу по Counter-Strike:Source. На данный момент имеется готовый скрипт, написанный на фреймвовке. К сажелению, забыл как называется фрейворк.

Нужно убрать все дыры скрипта, уязвимости. Переписать чат на сайте: добавить смайлы, убрать бб коды и запретить писать html, php и т. д...

Нужно также переписать команды, поправить баги.

Беру на постоянную работу, в дальнейшем нужно будет писать что-то новое, исправлять что-то старое.

Прошу оставлять заявки только опытным фрилансерам!