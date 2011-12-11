Парсер с ebay.com

Веб-программированиеЗавершен6 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен парсер для ebay.com - чтобы материалы стягивались на движек ДЛЕ.

Просьба - оставлять предложения, только людям с опытом.

12 лет назад
alberbonav
Альберт 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
7 минут назад
13 лет назад
$200
10 дней
Хорошая и качественная работа, буду обращаться ещё по направлению граберов - специалист своего дела)
Отличный заказчик! Работа по полной предоплате, формулировка задачи четкая. На связи бывает часто. Приятно работать. Оценка +10!