Натянуть готовый сверстанный дизайн на Magento

$1000
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Натянуть готовый сверстанный дизайн на интернет - магазин на движке Magento

все подробности кандидатам.

Magento
13 лет назад
Pyatka-ubiyca2
Андрей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад