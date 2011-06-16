MP3-плеер как в ВК. Играет при перех. по страницам

Задача встроить в сайт Аудио-приветствие, и небольшой аудио-FAQ.

Но проблема в том, что при переходе по внутренним страницам,естсвенно аудиозапись начнется сначала. Решение есть Вконтакте, когда плеер как то рботает назависимо от страницы.

Также необходимо сделать запуск аудиоприветствия одноразовым – запоминать куку, или чтобы его могли вручную выключить. Должно выть в виде плавающего виджета.