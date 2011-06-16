Написать PHP класс к нашему API + примеры

Есть XML API по работае с нашим СМС-шлюзом, необходимо написать PHP-класс максимально упрощающий интеграцию со шлюзом СМС рассылок. Также написать примеры на PHP для работы с классом.

Примеры работ в портфолио обязательны. В ЛС просьба не писать.