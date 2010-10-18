МОДХ - доработка функций на сайте

Задача встроить в сайт Аудио-приветствие, и небольшой аудио-FAQ. Но проблема в том, что при переходе по внутренним страницам,естсвенно аудиозапись начнется сначала. Решение есть Вконтакте, когда плеер как то рботает назависимо от страницы. Также необходимо сделать запуск аудиоприветствия ...