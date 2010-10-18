МОДХ - доработка функций на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Необходимо человек хорошо разбирающийся в МОДХ, для проведения текущих работ

- добавление новых функций

- доработка старых

- и т.д.

Оплата по договоренности.

Хорошее знание МОДХ обязательно

сайт www_pereplanirovkamos.ru

13 лет назад
andrey-stmotor
Андрей Котов 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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