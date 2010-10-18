Flash часть для сайта

Необходимо человек хорошо разбирающийся в МОДХ, для проведения текущих работ - добавление новых функций - доработка старых - и т.д. Оплата по договоренности. Хорошее знание МОДХ обязательно сайт www_pereplanirovkamos.ru
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Требуется модуль на flash для сайта:
1) надо плавно отображать картинки из указанной директории (включая поддиректории) строкой бегущей
путь к картинкам задать можно опционально (дать такую возможность - например в файле тхт прописать..)
2) отображать случайно картинки "вспышкой" из этих директорий + писать название категории (брать из специально положенного для этого файла?)
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