Настроить приём платежей на сайте

Здравствуйте,

Следующая ситуация: на моём сайте http://betfair-millioner.ru/ установлена система оплаты http://www.sprypay.ru (позволяет принимать оплату с таких систем как ВебМани, РбК Мани, Виза и других систем) и также установлена партнёрская программа с помощью сервиса http://www.ecommtools.com. Оба сервиса я регистрировал на почтовый ящик [email protected]

Я решил провести тестирование как будет всё работать: зарегистрировался в качестве партнёра и получил ссылку для работы - http://nikolai.alexejnemov.ecommtools.com (почтовый ящик -

[email protected]). Зарегистрировался в качестве потенциального клиента (почтовый ящик - [email protected] )

Клики партнёрские в системе http://www.ecommtools.com засчитываются. Но когда сделал заказ то получились проблемы:

1) В системе http://www.ecommtools.com не засчитался заказ партнёра;

2) Не пришло клиенту (на емейл [email protected] ) сообщение о том, что товар можно скачать по ссылке. В системе http//www.ecommtools.com есть специальный шаблон ( Установки - Текстовые шаблоны и уведомления - Текст уведомления клиенту после оплаты). Как раз этот шаблон не сработал.

Вот такие проблемы. Хотелось бы исправить.

П.С. Я куки предварительно удалял, чтобы правильно провести тестирование