Нужен ява скрипт простой

Привет, мне нужно решение есть видеоролик

со сторонего сайта который я вставляю к себе в станицу - при запуске ролика

он воспроизводится но если кликунуть на сам ролик идет перенаправление на главный сайт

это можно както заблокировать чтобы небыло перенаправления поситителя