Нужен ява скрипт простой

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка194 просмотра
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Привет, мне нужно решение есть видеоролик

со сторонего сайта который я вставляю к себе в станицу - при запуске ролика

он воспроизводится но если кликунуть на сам ролик идет перенаправление на главный сайт

это можно както заблокировать чтобы небыло перенаправления поситителя

13 лет назад
sankaweb
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
Все спасибо сделал как и оговорено было.
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