Скрипт передачи реф. ссылки через флеш-баннер

Натянуть сайт на CMS Битрикс Сайт на CMS Битрикс Бюджет 4000 рублей. Макеты в HTML готовы, но нужно их поправить. Оплата поэтапная или во время сдачи. ...
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Для партнерской программы был создан флеш-баннер. Нужно написать скрипт, который бы при установке на сайте партнера отображал флеш-баннер, а переход при нажатии на этом флеш-баннере осуществлялся на страницу нашего сайта с реф.ссылкой партнера. Т.е. переход должен быть на урл типа www.нашсайт.ru/?ref101
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