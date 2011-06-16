Портал на Django

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок193 просмотра
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Приветствую Господа !!!

Ищу на перспективу достойного разработчика для портала.

Мини ТЗ:

— Блог (новости, анонсы, статьи)

— Двухуровневая галерея

— Мини Соц. сеть

— Форум

Технологии:

— Django

— HTML5

— CSS3

— Ajax jquery

— DB на ваше усмотрение (возможно MongoDB)

— Остальные современные плюшки коддинга на ваше усмотрение

Фрилансер или Студия. По Украине (желательно Киев, но не критично)

Строки не критичны. Главное качество и скорость работы сайта.

Дизайн и верстка уже имеется.

Скидывайте заявки с примерной стоимостью проекта.

Django
13 лет назад
rqnix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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