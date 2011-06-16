Портал на Django

Привет, мне нужно решение есть видеоролик со сторонего сайта который я вставляю к себе в станицу - при запуске ролика он воспроизводится но если кликунуть на сам ролик идет перенаправление на главный сайт это можно както заблокировать чтобы ...
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Приветствую Господа !!!
Ищу на перспективу достойного разработчика для портала.
Мини ТЗ:
— Блог (новости, анонсы, статьи)
— Двухуровневая галерея
— Мини Соц. сеть
— Форум
Технологии:
— Django
— HTML5
— CSS3
— Ajax jquery
— DB на ваше усмотрение (возможно MongoDB)
— Остальные современные плюшки коддинга на ваше усмотрение
Фрилансер или Студия. По Украине (желательно Киев, но не критично)
Строки не критичны. Главное качество и скорость работы сайта.
Дизайн и верстка уже имеется.
Скидывайте заявки с примерной стоимостью проекта.
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