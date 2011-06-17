Обучение веб-программированию

СРОЧНО Стоимость и сроки работ: необходима установка и настройка CMS, а так же подбор и установка модулей Функционал: каталог, личный кабинет (редактирование данных, история заказов, избранные товары), добавление в каталог, карта проезда (гугл или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который научит меня веб програмированию ( php, html, java, базы данных )
Человек с опытом, умеющий объяснять понятным и простым языком.
Вместе с ним начнём написания сайта с нуля.
Сразу пишем цену, в понятном виде.
Например: 1$ - час, или 20$ - неделя. чтобы стало понятно.
Связь скайп, ася.
Для всех вопросов пишем сюда: 70-80-57
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен простой чат, встраиваемый в RedMine наподобие http://pusher-chat.heroku.com/chat/YO# (Ruby on Rails) со следующими возможностями: * встраиваемость в RedMine в виде плагина * информация, кто в чате * возможность приглашать из списка, зарегистрированных в редмайне, а также по ссылке ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для партнерской программы был создан флеш-баннер. Нужно написать скрипт, который бы при установке на сайте партнера отображал флеш-баннер, а переход при нажатии на этом флеш-баннере осуществлялся на страницу нашего сайта с реф.ссылкой партнера. Т.е. переход ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Натянуть сайт на CMS Битрикс Сайт на CMS Битрикс Бюджет 4000 рублей. Макеты в HTML готовы, но нужно их поправить. Оплата поэтапная или во время сдачи. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Сайт на Joomla Поменять фон Поставить компонент многоязычность (в будущем сайт будет на 4 языка) исходный сайт с которым нужно работать www.luxpresent.comВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется программист для регулярных доработок 2 сайтов. работа постоянная, не разовая. движок Opencart дописанный писать желательно в ICQ 307-328-182Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую Господа !!! Ищу на перспективу достойного разработчика для портала. Мини ТЗ: — Блог (новости, анонсы, статьи) — Двухуровневая галерея — Мини Соц. сеть — Форум Технологии: — Django — HTML5 — CSS3 — Ajax jquery — DB на ваше усмотрение (возможно MongoDB) — Остальные современные плюшки коддинга ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Привет, мне нужно решение есть видеоролик со сторонего сайта который я вставляю к себе в станицу - при запуске ролика он воспроизводится но если кликунуть на сам ролик идет перенаправление на главный сайт это можно както заблокировать чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется в наличии 4 сайта - два рукописных, один на битриксе и один на джумле. Требуется сопровождение, так как постоянно возникает необходимость в доработке, переработке, усовершенствовании и т.п. Ищем специалистов, готовых работать с одним из проектов или ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Есть задачка на сайте http://emusic.md/ для мастера))) нужно сделать для каждой песни свою страницу, с возможностью редактирования с админки. Подробнее: К примеру есть страница с песнями http://emusic.md/?string=Alexandra+Stan (берутся с ВК) нужно сделать так чтобы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад