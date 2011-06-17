Сайт воронка

СРОЧНО Стоимость и сроки работ: необходима установка и настройка CMS, а так же подбор и установка модулей Функционал: каталог, личный кабинет (редактирование данных, история заказов, избранные товары), добавление в каталог, карта проезда (гугл или ...
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Нужно создать сайт воронку на новом поддомене. Хостинг американский.
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