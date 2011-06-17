Написать запрос MySql сложный

Добрый день ! Есть запрос (приложение)

Задача следующая -

Нужно чтобы запрос все также и выводил как сейчас выводит но нужно встроить в него условие.

Есть таблица categories. В ней есть записи у которых parent = 405.

Нужно чтобы этот запрос сравнивал каждый из products по принципу если products.brand = category.name

category должны быть только записи с параметром parent = 405.

Возможно проще будет загнать этот запрос в цикл если это возможно.