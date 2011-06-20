Исправить ошибку во флеш p2p видеочате

Ищу флешера, который способен исправить ошибку во флеш-компоненте для видео.

Итак, есть флеш-компонент для видеоконференций на основе p2p.

По-видимому, он содержит ошибку, из-за которой участники конференции (их два) не видят друг друга, а видят только каждый себя.

Задача: исправить ошибку, сделать компонент работоспособным.

Дополнение:

В какой-то период сразу после запуска плеер работал.

Затем он перестал запрашивать разрешение на использование веб-камеры и видео не выводилось. Затем флешер что-то поковырял внутри компонента и флеш стал запрашивать разрешение у обоих участников конференции, но участники конференции перестали видеть друг друга.